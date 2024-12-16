Лидеры начали оступаться. Что за аномалии в женской Суперлиге?

Во второй партии «Ленинградка» вспомнила, что всё-таки они входят в топ-3, а «Уралочка» пока только борется за попадание в восьмёрку. На подачах Анны Мельниковой гостьи сделали счёт 5:0. Одна центральная усложнила приём хозяйкам, другая в лице Дарьи Малыгиной стала препятствием для нападающих на сетке. В дальнейшем команды играли с перепадами, но к сетболам «Ленинградка» подошла с комфортным счётом — 24:20. И тут свердловчанки пошатнули атаку соперниц: сначала Бранка Тица поставила одиночный блок, затем Фитисова закрыла Анастасию Чернову, а в следующей атаке сыграла на опережение, сравняв счёт. Дальше команды продолжили марафон по набору очков в одной партии, с каждым розыгрышем, увеличивая показатели цифр на табло (30:30, 34:34, 37:37). На успешные действия хозяек гостьи отвечали результативными атаками Гарелик. Тяжелейший сет длился 49 минут, а завершила его ошибка петербурженок в нападении — 39:37.