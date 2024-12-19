Умер олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

Дорохов в составе сборной СССР по волейболу завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также серебряную награду на Играх 1976 года в Монреале. Он является двухкратным чемпионом мира (1978, 1982), обладателем Кубка мира (1977, 1981) и четырехкратным чемпионом Европы.