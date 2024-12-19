Умер олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов скончался в возрасте 70 лет, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Дорохов ушел из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщаются.
«Владимир Вячеславович был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным человеком — его уважали и любили за доброту, отзывчивость и прямолинейность. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении федерации.
Дорохов в составе сборной СССР по волейболу завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также серебряную награду на Играх 1976 года в Монреале. Он является двухкратным чемпионом мира (1978, 1982), обладателем Кубка мира (1977, 1981) и четырехкратным чемпионом Европы.