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Умер олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов умер в возрасте 70 лет.

Источник: Всероссийская федерация волейбола

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов скончался в возрасте 70 лет, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Дорохов ушел из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщаются.

«Владимир Вячеславович был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным человеком — его уважали и любили за доброту, отзывчивость и прямолинейность. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении федерации.

Дорохов в составе сборной СССР по волейболу завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также серебряную награду на Играх 1976 года в Монреале. Он является двухкратным чемпионом мира (1978, 1982), обладателем Кубка мира (1977, 1981) и четырехкратным чемпионом Европы.