Губерниев назвал самую красивую спортсменку России

«Хочу сказать, что в нашем спорте есть, безусловно, признанные красавицы. Сколько замечательных красивых девушек среди гимнасток, синхронисток. В биатлоне я бы отметил Викторию Метелю, Кристину Павлушину. Если нужно выделить одну спортсменку, пусть это будет волейболистка Арина Федоровцева, — приводит слова Губерниева “ВсеПроСпорт”.