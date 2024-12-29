Четыре золотых года! Московское «Динамо» — обладатель Кубка России

— 26 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге наша команда победила в финале местный «Зенит» и завоевала Кубок России, — вспоминает генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков. — Именно с того успеха можно отсчитывать начало золотой эпохи московского «Динамо». В последующие сезоны мы выиграли множество других трофеев, но Кубок России нам никак не давался. И вот теперь 28 декабря 2024 года мы вернули себе этот титул. С одной стороны, можно поразмышлять о завершении определенного четырехлетнего цикла — однако в спорте жизнь не замирает ни на минуту, и поэтому правильнее считать этот успех ступенью к следующим победам, которые, я уверен, ожидают наш клуб уже в 2025 году. Со своей же стороны я бы хотел поздравить с завоеванием Кубка России президента ВК «Динамо» Михаила Васильевича Шекина, тренерский штаб и игроков команды, всех наших сотрудников и спонсоров клуба, без помощи и внимания которых не был бы возможен этот успех. И, конечно же, отдельные слова благодарности нужно сказать нашим болельщикам. Их вклад в победу сложно переоценить.