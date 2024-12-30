Вот это камбэчище в финале Кубка России! «Динамо-Ак Барс» просто вырвало трофей

Вторая партия же началась довольно ровно: поначалу ни одна из команд не давала другой вырваться вперёд — 6:6. Вот только потом «Ленинградка» взяла игру под свой контроль, а казанские волейболистки в погоне за соперницами совершили пару ошибок — 11:9. Тем не менее до конца сета команды шли ноздря в ноздрю. У обоих клубов отлично работали блок и подача. Буквально в самой концовке петербурженкам удалось чуть выйти вперёд — 22:21.