Константин Брянский: Наши клубы займут верхние строчки в еврокубках после возвращения

— Такие отрезки в сезоне должны быть 100%, потому что чемпионат сам по себе — это длинное и изнуряющее соревнование, рассчитанное на несколько месяцев. И конечно, когда параллельно идет Кубок — это большая нагрузка на команду, на игроков и на тренеров, но тем не менее это поддерживает твое желание постоянно добиваться, чтобы подобное чувство полыхало внутри у каждого игрока.