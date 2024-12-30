Константин Брянский: Наши клубы займут верхние строчки в еврокубках после возвращения

Волейболисты московского «Динамо» 28 декабря дома победили в финальном матче Кубка России, обыграв со счетом 3:0 «Зенит-Казань». Эти команды лидируют и в чемпионате России, в рамках которого сыграно уже 17 туров из 30. Там первым идет казанский клуб, а динамовцы вторые.
В интервью «Известиям» главный тренер бело-голубых и сборной России Константин Брянский поделился эмоциями от выигранного трофея, оценил уровень национального первенства после отстранения клубов от еврокубков, а также заявил о стремлении сыграть со сборной на крупном международном соревновании и выразил надежду, что в скором времени ее туда вернут.
— За счет чего удалось так легко по счету выиграть финал Кубка?
— Легко по счету — совершенно нелегко именно внутри. Вы знаете, я уверен, и ребята наверняка подтвердят, что мы старались в каждом эпизоде и в каждом розыгрыше, точно не думая об итоге. Собственно, я думаю, это и дало результат.
— Разыгрывать такие трофеи посреди сезона, а не в конце него — это в плюс или в минус? Больше эмоций будет или, наоборот, приятно растягивать такие победные впечатления?
— Такие отрезки в сезоне должны быть 100%, потому что чемпионат сам по себе — это длинное и изнуряющее соревнование, рассчитанное на несколько месяцев. И конечно, когда параллельно идет Кубок — это большая нагрузка на команду, на игроков и на тренеров, но тем не менее это поддерживает твое желание постоянно добиваться, чтобы подобное чувство полыхало внутри у каждого игрока.
— Скоро будет три года, как сборная не участвует в международных соревнованиях, а клубы отстранены от еврокубков. За это время наш национальный чемпионат сумел сохранить свой уровень?
— Думаю, у нас чемпионат высочайшего класса, и здесь собраны игроки также высочайшего уровня. И я бы не сказал, что мы что-то потеряли.
— В российской волейбольной Суперлиге продолжает выступать немало сильных легионеров. За счет чего удается их подписывать после 2022 года?
— Здесь ответ такой же, как и на ваш предыдущий вопрос: у нас чемпионат высочайшего уровня и играть здесь — это большая честь для игроков.
— Вопрос как главному тренеру сборной: в декабре были допущены до международных соревнований в нейтральном статусе пловцы, синхронистки, фигуристы и конькобежцы. Есть надежда, что в новом 2025 году очередь на разбан дойдет до наших команд по игровым видам спорта, включая волейбол?
— Надежда есть всегда. Ждем, надеемся — мы готовы.
— Вы возглавили сборную России в 2022 году, когда ее уже забанили. Есть цель доработать с ней до момента допуска на международную арену и первого участия в турнире уровня чемпионата мира или Европы?
— Я думаю, что, конечно, цель каждого тренера, который хочет быть в сборной, — что-то выиграть. И для этого нужны соревнования.
— Когда клубы разбанят, они сразу смогут бороться за победы в еврокубках?
— Я бы сказал, что у нас в чемпионате собраны игроки очень высокого уровня. И у меня не вызывает ни малейших сомнений, что российские клубы однозначно будут занимать верхние строчки в европейских кубках. Потому что тот уровень, который сейчас демонстрируют европейские команды, — я пристально слежу за этим — не всегда соответствует престижу соревнований.
— На ваш взгляд, наши внутренние соревнования сохранили интерес со стороны публики после бана?
— Тут в первую очередь очень важна популяризация волейбола, которая имеет место быть, поскольку волейбол выходит на первую кнопку телевидения в стране. Это очень и очень важно, потому что говорит о массовости и заинтересованности зрителя в этом виде спорта, что не может не радовать. И это повышает уровень соревнований.
Алексей Фомин