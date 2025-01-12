Российская волейболистка вернулась в «Фенербахче»

«Хотя для меня было большой честью представлять такой уважаемый клуб, но “Шанхай” столкнулся с трудностями в выполнении своих контрактных обязательств. В результате я оказалась в положении, когда была вынуждена играть половину срока своего контракта без какой-либо компенсации. При поддержке моего агентства и юридического консультанта я предприняла необходимые шаги, чтобы разрешить эту ситуацию. Сегодня я с благодарностью сообщаю, что Международная федерация волейбола (FIVB) одобрила мой запрос на выдачу международного трансферного сертификата, официально освободив меня от любых обязательств с клубом “Шанхай”, — написала Федоровцева в Instagram*.