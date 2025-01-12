Российская волейболистка вернулась в «Фенербахче»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Турецкий волейбольный клуб «Фенербахче» объявил о возвращении в команду российской доигровщицы Арины Федоровцевой.
«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении «Фенербахче» в соцсети X.
С весны 2024 года Федоровцева выступала на правах аренды за китайский клуб «Шанхай». Соглашение было рассчитано до конца января. В субботу россиянка сообщила, что покидает китайский клуб из-за финансовых трудностей клуба.
«Хотя для меня было большой честью представлять такой уважаемый клуб, но “Шанхай” столкнулся с трудностями в выполнении своих контрактных обязательств. В результате я оказалась в положении, когда была вынуждена играть половину срока своего контракта без какой-либо компенсации. При поддержке моего агентства и юридического консультанта я предприняла необходимые шаги, чтобы разрешить эту ситуацию. Сегодня я с благодарностью сообщаю, что Международная федерация волейбола (FIVB) одобрила мой запрос на выдачу международного трансферного сертификата, официально освободив меня от любых обязательств с клубом “Шанхай”, — написала Федоровцева в Instagram*.
Федоровцевой 20 лет. Она выступает за «Фенербахче» с 2021 года, стала двукратной чемпионкой Турции, выиграла Кубок и Суперкубок страны. В 2023 году Федоровцева была признана лучшей доигровщицей финала чемпионата Турции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.