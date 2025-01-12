Федоровцева сбежала из Шанхая! Китайский клуб обманул звезду волейбола из России

Сенсационные новости пришли под самый Новый год. Федоровцева покинула «Шанхай», несмотря на то что сезон в Китае ещё не завершился. Со спортивной точки зрения вопросов к россиянке не было: клуб лидировал в чемпионате, а Арина была его лучшим бомбардиром. Некоторые волейбольные инсайдеры предположили, что «побег» случился по желанию «Фенербахче». Ведь если бы «Шанхай» добрался до финала китайского чемпионата, то россиянка присоединилась бы к турецкому клубу только весной. Команда Марко Фенолио лидирует в местном чемпионате, да и в Лиге чемпионов идёт первой в своём квартете. Но настоящие испытания впереди, и, конечно же, итальянский наставник хотел бы получить усиление как можно раньше. Версия выглядела правдоподобной.