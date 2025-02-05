Волейболистки «Локомотива» подрались в раздевалке, пишут СМИ

По информации издания, стычка между волейболистками произошла в раздевалке после тренировки. Сообщается, что изначально между спортсменками произошла ссора, после чего началась драка, которую пришлось останавливать партнерам по команде.
После потасовки Каракурт, выйдя из раздевалки, направилась на парковку стадиона, где нашла машину Бровкиной и повредила ее. Поступок турецкой волейболистки попал на камеры наблюдения на стадионе. По итогам конфликта Каракурт поставила ультиматум руководству клуба: либо из клуба уходит она, либо Бровкина.
Сообщается, что руководство калининградского клуба уже приняло решение перевести Бровкину во вторую команду, несмотря на то, что Каракурт вернется в чемпионат Турции по окончании сезона.
«Локомотив» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 побед при четырех поражениях.