Волейболистки «Локомотива» подрались в раздевалке, пишут СМИ

После потасовки Каракурт, выйдя из раздевалки, направилась на парковку стадиона, где нашла машину Бровкиной и повредила ее. Поступок турецкой волейболистки попал на камеры наблюдения на стадионе. По итогам конфликта Каракурт поставила ультиматум руководству клуба: либо из клуба уходит она, либо Бровкина.