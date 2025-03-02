«Результатом довольны, ошибками — нет». «Локомотив» взял реванш у «Ленинградки»

«Результатом довольны, но тем, что допустили много ошибок — нет. В двух первых партиях мы вели с хорошим запасом, но затем теряли преимущество. Причём достаточно быстро. Надо акцентировать внимание на этих моментах, потому что в плей-офф допускать такого категорически нельзя. “Ленинградка” билась — это очень серьёзная команда, один из претендентов на медали. Возможно, на её игре сказалось отсутствие Юлии Цибулько, которая могла бы цементировать приём. Если бы у неё была возможность, она наверняка сыграла бы в Калининграде», — подчеркнул Андрей Воронков сразу после игры.