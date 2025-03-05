Российские волейбольные клубы впервые за три года сыграют в международном турнире

Восемь клубов из разных стран, будут разделены на две группы, внутри которых сыграют однокруговой групповой турнир. По его итогам две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, в которых сыграют «крест-накрест». Среди участников турнира NAS есть французская «Тулуза», польский клуб «Сувалки», также ожидается участие чемпиона Бразилии «Крузейро» и одной или нескольких итальянских команд («Падуя», «Гроттаццолина», «Таранто»).