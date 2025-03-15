Казань — в полуфинале, а остальные пары доигрались до третьего матча

Подопечные Александра Кошкина сделали всё возможное, чтобы матч завершился классическим камбэком, отчаянно сражаясь, понимая ценность каждого розыгрыша. Пошла нервная и напряжённая игра с большим количеством эмоций со стороны игроков и тренеров и видеозапросов, которые не раз заканчивались жаркими спорами. Никто не хотел уступать, отрываться в счёте ни у кого не получалось. Развязка встречи наступила в битве лидеров — Бирюкова и Гончарова своими атаками решили исход матча. Доигровщица «Заречья» вывела игру на матчбол, а диагональная «Динамо» в решающий момент ошиблась, послав мяч в сетку — 15:13, и серия возвращается в столицу. Ни у одной команды не было явного превосходства в каком-либо элементе, всё решили считаные мячи: в атаке — 38% забитых мячей «Заречья», а у бело-голубых 37%, на блоке — 20:19.