«Динамо» неожиданно ворвалось в международный турнир с элитой и уже всех громит. Поляки позорно слились

Отечественный волейбол всегда входил в мировую элиту, наши команды не раз добывали золото как на национальных, так и на клубных уровнях. Увы, после событий 2022 года большая международная арена пока остается для россиян закрытой. Но подвижки уже идут: так, в эти дни в Дубае проходит турнир Nad Al Sheba Sports Tournament, в котором принимают участие российские «Динамо» (Москва) и «Нова» (Новокуйбышевск), а также французская «Тулуза», итальянские «Падуя» и «Гроттаццолина», эмиратские «Хатта» и «Банияс», белорусский «Шахтер».
Планировалось, что компанию им составит и польский «Сувалки», однако те, узнав о приглашении россиян, лететь в Дубай отказались. Но они бы и не были фаворитами.
«Решающим фактором, повлиявшим на отказ, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию. После консультаций с нашими партнерами — Федерацией волейбола Польши и Польской волейбольной лигой — мы поддержали позицию польского волейбольного сообщества, которая предполагает не соревноваться с российскими командами. Наше решение является выражением солидарности и последовательной приверженности принципам, принятым польским волейболом на клубном и представительском уровне», — говорилось в пресс-релизе.
Согласно специфике турнира, все команды на эту неделю поменяли свои названия — динамовцы стали The Emperor, волейболисты «Новы» — Aljawareh. Вообще, Nad Al Sheba Sports Tournament проходит уже 12-й раз, его организуют наследный принц Дубая Хамдан Аль Мактум и его братом Мансур Аль Мактум.
Помимо волейбола, в рамках этих соревнований есть еще десять дисциплин, в числе которых бадминтон, фехтование, джиу-джитсу.
На групповом этапе «Динамо» одержало три победы из трех (пострадали «Тулуза», «Падуя» и «Хатта») и вышло в полуфинал, тогда как «Нова» со своими европейскими соперниками не справилась, довольствовавшись лишь викторией над «Баниясом». В итоге волейболисты из Новокуйбышевска отправились домой, тогда как динамовцы продолжают борьбу за кубок — полуфинал с тем же «Баниясом» запланирован на завтра.
Пришло время брать первый за долгие годы международный трофей!