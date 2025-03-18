«Динамо» неожиданно ворвалось в международный турнир с элитой и уже всех громит. Поляки позорно слились

Отечественный волейбол всегда входил в мировую элиту, наши команды не раз добывали золото как на национальных, так и на клубных уровнях. Увы, после событий 2022 года большая международная арена пока остается для россиян закрытой. Но подвижки уже идут: так, в эти дни в Дубае проходит турнир Nad Al Sheba Sports Tournament, в котором принимают участие российские «Динамо» (Москва) и «Нова» (Новокуйбышевск), а также французская «Тулуза», итальянские «Падуя» и «Гроттаццолина», эмиратские «Хатта» и «Банияс», белорусский «Шахтер».