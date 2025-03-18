Женское московское «Динамо» осталось без полуфинала. Кто продолжает борьбу?

Все ближе развязка сезона в волейбольных чемпионатах России. В женском турнире борьбу за медали продолжают только четыре команды, а в мужском — определились участники четвертьфиналов.
Без золотых сетов
PARI Суперлига. Мужчины. Квалификационный раунд. Ответные матчи.
- «Зенит» СПб — АСК — 3:0 (25:15, 25:16, 25:14)
- «Динамо-ЛО» — «Газпром-Югра» — 3:1 (25:15, 36:34, 22:25, 22:25, 25:19)
- «Динамо-Урал» — «Факел Ямал» — 3:2 (25:22, 22:25, 25:19, 23:25, 15:11)
- «Енисей» — «Кузбасс» — 0:3 (20:25, 15:25, 18:25)
Схемы проведения мужского и женского чемпионата отличаются. У парней четыре сильнейшие команды регулярки напрямую пробивались в четвертьфинал, а клубы, занявшие на предварительном этапе места с 5-го по 12-е, играли дополнительный квалификационный раунд. Он состоял из двух матчей. В случае счета по победам 1:1 и равенстве очков регламент предполагал золотые сеты, которые в этот раз не понадобились.
Увереннее всех квалификационный раунд прошел питерский «Зенит». Борьба в серии с АСК, который в последний момент запрыгнул в эту стадию, наблюдалась только в стартовом сете противостояния (25:23 в пользу «Зенита»). В остальных же партиях подопечные Владимира Алекно не давали нижегородцам пройти рубеж в 20 очков. Питерцы шагают вперед, образуя центральную пару четвертьфинала. Дальше «Зениту» предстоит биться с «Локомотивом». В рамках регулярного чемпионата команда из Санкт-Петербурга проиграла новосибирцам дома всухую, однако после набрала ход и в ответной в гостях одолела «Локо» на тай-брейке.
Самый непредсказуемый сюжет квалификационного раунда получился в серии соседей по турнирной таблице регулярки — «Енисея» и «Кузбасса». В матче в Кемерове успех на тай-брейке праздновали гости, что делало их фаворитами в борьбе за выход в четвертьфинал. Однако в Красноярск «Кузбасс» приехал с запредельным настроем, как выразился после матча главный тренер кемеровчан Сергей Троцкий. Гости были мощнее во всех компонентах, а волейболисты «Енисея» выглядели в этой игре растерянными. Возможно, сыграла роль излишняя уверенность красноярцев после выездной победы в первом матче. Именно эту причину назвал старший тренер клуба Юрий Маринин.
В других противостояниях квалификационного раунда «Динамо» из Ленобласти и из Уфы доказали, что по праву оказались выше своих соперников по турнирной таблице регулярки.
Четвертьфинальные пары получились следующими:
- «Локомотив» — «Зенит».
- «Зенит-Казань» — «Кузбасс».
- «Белогорье» — «Динамо-Урал».
- «Динамо» М — «Динамо-ЛО».
Теперь серии играются до двух побед. Первые матчи пройдут 19-го, ответные — 23 марта. Если понадобятся третьи встречи, то они запланированы на 26 марта. Отдельное расписание в противостоянии «Динамо» из Москвы и Ленобласти. Столичный клуб сейчас находится в Дубае, где впервые за три года играет на международном турнире. Поэтому их четвертьфинальная серия стартует 24 марта.
Кураж «Заречья»
PARI Суперлига. Женщины. Четвертьфинал. Третьи матчи.
- «Ленинградка» — «Динамо-Метар» — 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:20).
- «Динамо» М — «Заречье-Одинцово» — 0:3 (25:27, 23:25, 21:25).
- «Локомотив» — «Уралочка-НТМК» — 3:0 (25:20, 25:17, 25:16).
В женском чемпионате квалификационного раунда не было. Восемь сильнейших команд регулярки сразу выходили в четвертьфинал, где серия игралась до двух побед.
Быстрее всех эту стадию проскочил действующий чемпион «Динамо-Ак Барс». Казанки в противостоянии с краснодарским «Динамо» оба матча выиграли всухую. За весь чемпионат подопечные Зорана Терзича уступили только в одном поединке — в 21-м туре регулярки сильнее оказался «Локомотив».
В остальных четвертьфиналах серии затянулись до третьего матча. Самое интригующее противостояние ожидалось в Москве, где «Динамо» принимало «Заречье». Столичный клуб, занявший в регулярке четвертое место, не выглядел уверенным фаворитом. Ожидания подтвердились. У бело-голубых со старта не работал блок, а гости, напротив, эффективно работали у сетки. В результате одинцовская команда забрала два первых сетах в напряженных концовках, а дальше включился кураж, который пробил «Заречью» дорогу в полуфинал.
В других матчах обошлось без сюрпризов. «Ленинградка» и «Локомотив» в решающих домашних встречах сыграли надежно и теперь сразятся между собой. Во втором полуфинале сойдутся «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Для выхода в финал нужно одержать три победы. Серии стартуют 22 марта.
Михаил Кузнецов