Женское московское «Динамо» осталось без полуфинала. Кто продолжает борьбу?

Самый непредсказуемый сюжет квалификационного раунда получился в серии соседей по турнирной таблице регулярки — «Енисея» и «Кузбасса». В матче в Кемерове успех на тай-брейке праздновали гости, что делало их фаворитами в борьбе за выход в четвертьфинал. Однако в Красноярск «Кузбасс» приехал с запредельным настроем, как выразился после матча главный тренер кемеровчан Сергей Троцкий. Гости были мощнее во всех компонентах, а волейболисты «Енисея» выглядели в этой игре растерянными. Возможно, сыграла роль излишняя уверенность красноярцев после выездной победы в первом матче. Именно эту причину назвал старший тренер клуба Юрий Маринин.