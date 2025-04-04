Вот это начало полуфинала! «Зенит» ушёл с матчболов в Туле

Можно сказать, что тренеры в этом матче разменяли своих легионеров — Марлона Янта на Чжана Цзининя. Именно этих доигровщиков выбрали мишенью подающие. С приёмом кубинец и китаец справились, а вот в атаке их показатели просели. Янт показал 40% реализации и 20% эффективности в атаке, а в третьем сете уступил место на площадке Станиславу Динейкину. У Александра Волкова такого кадрового ресурса нет, Чжан страдал весь матч. Всё-таки Андрею Марченко с его невысоким ростом на высоченном петербуржском блоке пришлось бы совсем сложно. Китайцу было не легче. В итоге у Чжана показатель полезности «-6» по итогам матча, а на 11 выигранных мячей в атаке у него 10 проигранных. Эффективность в районе 3,5%.