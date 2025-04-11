За и против. Станет ли казанский Last Dance чемпионским?

Приём. В этом элементе по ходу сезона у команды не всё получалось. Чем хуже приём, чем дальше от сетки встречается с мячом Кристенсон, тем сложнее казанскому клубу. Не всё получалось в ходе сезона у Ильи Фёдорова, по проценту ошибок в приёме казанский либеро был в числе худших. Однако в плей-офф Илья выглядит неплохо. Впрочем, пока казанцы не сталкивались с серьёзными соперниками. Должен помочь в этом компоненте Сэм Деру. Бельгиец долго лечился, но к плей-офф набрал кондиции. А это краеугольный камень в общей игре команды.