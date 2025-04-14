Запредельная скорость! Идеальный матч Казани на старте финальной серии

Майка Кристенсон сыграл если не лучший свой матч в России, то один из лучших. Та скорость, с которой летели передачи нападающим, была просто невероятной, блок петербуржцев не мог успеть за ней. А главное, что партнёры Кристенсона были к этим космическим передачам полностью готовы. Ни одной ошибки в нападении за три сета! 56% реализации атак, а хорошей доводки у казанцев невероятные 92%. Таких цифр не увидеть даже во встречах лидеров с аутсайдерами, чего уж говорить о финале. Однако это реальность.