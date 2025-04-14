«Локомотив» выжил и выиграл! В женском финале будет четвёртый матч

Фантастический камбэк состоялся. Теперь на первый план выйдут эмоции. Не выплеснул ли «Локомотив» их целиком в третьем матче? А может быть, Казань, оказавшись в шаге от чемпионства и упустив возможность, окажется в небольшом нокдауне? Слово за тренерскими штабами и медперсоналом. Кто лучше восстановится, тот и получит преимущество в четвёртой игре. Она состоится уже 16 апреля. И это тот случай, когда точно в выигрыше оказался волейбол.