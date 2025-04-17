«Нас припёрли к стенке, и мы заиграли». Как «Локомотив» перевернул финальную серию

«Все увидели, что “Локомотив” никогда не сдаётся. Даже когда уступает по матчам 0−2 и 0:2 по партиям. У нас была задача — не допустить столько ошибок, сколько было в играх в Казани. Да, мы были измотаны длительными сериями в четвертьфинале, полуфинале. Однако понимали, даже были уверены, что сил у нас хватит. И мы можем больше, чем показали в предыдущих играх финала в Казани. И хотя в этом матче были неточности, но мы перевернули игру и имели определённый перевес в психологическом плане. Переломной, на мой взгляд, стала вторая партия. Хотя мы проиграли в концовке, но ошиблись только в нюансах. Их мы поправили в следующем сете. И смогли в итоге выиграть», — говорил Андрей Воронков после третьего матча.