15 лет спустя! «Заречье-Одинцово» совершило камбэк и завоевало бронзовые медали!

«Я считаю, что в “Заречье” MVP этого сезона — Ева Павлович Мори, которая, по сути, сделала все эти игры. Связка, которая на порядок сильнее всех остальных связок. У нас, к сожалению, есть свои герои. Сколько нас осталось, столько и играем. Девочки старались и бились. К сожалению, без Юли Цибулько нам очень сложно. Как я сказал пару месяцев назад, так и получилось. Изначально мы планировали, что именно Юля будет играть в финале с Лерой Романовой, так как другого человека, который может выйти в доигровке в ключевых встречах, у нас нет», — сказал после матча Александр Кашин.