Вопреки! На «Локомотив» свалилось столько всего, но они всё равно стали чемпионками

Однако эта травма не была последней. Уже в плей-офф команда осталась всего с двумя блокирующими — Валерия Зайцева оказалась в лазарете, а Юлии Бровкиной в команде уже не было. Калининградский клуб штормило: конфликт между россиянкой и Эбрар Каракурт сохранить в тайне не удалось. После такого скандала пришлось выбирать. Ставку сделали на звёздного легионера. И это при том, что известно — Каракурт на следующий сезон в России не останется. Решение было сложное, но в плей-офф полностью себя оправдало: Каракурт взвалила на себя основную нагрузку в нападении и в ключевые моменты сыграла здорово.