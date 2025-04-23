«Белогорье» завершило сложный сезон в Суперлиге медалями. Но что будет дальше?

Не будем забывать и о «Динамо-ЛО». Да, «атомные парни» после своего звёздного часа — победы над московским «Динамо» — не смогли выиграть ни одной встречи. Да и реальный шанс, пожалуй, был только один — как раз в последней игре за бронзовые медали. Тем не менее сосновоборцы заслуживают только похвалы за сезон. Хотя бы потому, что для команды этот результат — лучший в истории. Они опередили «Динамо» и «Локомотив», причём москвичей — в очном противостоянии. Возможно, не получи травму диагональный Павел Авдоченко, у команды получилось бы ещё лучше.