Кто самый крутой в российском волейболе? Главные герои сезона в мужской Суперлиге

Сезон-2024/2025 в мужской волейбольной Суперлиге уже стал историей. Это был яркий чемпионат, порадовавший нас играми высочайшего уровня. В этом материале мы расскажем о семи игроках и двух тренерах, проделавших невероятную работу, позволившую их командам добиться успеха.
Алексей Вербов («Зенит-Казань»)
Начнём с тренера-чемпиона. В третий раз подряд Вербов привёл «Зенит-Казань» к золотым медалям. А ведь в середине сезона казалось, что у казанцев будут большие проблемы: два проигранных кубковых финала, череда травм, откровенно проседающий командный приём — проблем хватало.
Но ни тени паники на лице тренера мы не увидели. Вербов гнул свою линию и в итоге прошёл регулярный чемпионат с одним поражением, а в плей-офф команда не проиграла ни разу. Более того, свой сильнейший волейбол «Зенит-Казань» показал именно в финальной серии. Это было что-то невероятное! Запредельная скорость, фантастическая защита и улыбки на лицах. Концепция команды-семьи, в которой все получают удовольствие от процесса, полностью раскрылась в своём последнем танце. Да, Алексей Игоревич остаётся в Казани, однако ему предстоит масштабная перестройка команды. И наблюдать за этим будет очень интересно!
Майка Кристенсон («Зенит-Казань»)
Безоговорочно лучший связующий нашего чемпионата и один из трёх лучших игроков этого амплуа в мире. Кристенсон стал настоящим проводником идей Вербова на площадке, идеально вписался в коллектив. Настоящее украшение лиги! В этом сезоне до Нового года гавайцу было тяжеловато: опусто