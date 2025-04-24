Кто самый крутой в российском волейболе? Главные герои сезона в мужской Суперлиге

Но ни тени паники на лице тренера мы не увидели. Вербов гнул свою линию и в итоге прошёл регулярный чемпионат с одним поражением, а в плей-офф команда не проиграла ни разу. Более того, свой сильнейший волейбол «Зенит-Казань» показал именно в финальной серии. Это было что-то невероятное! Запредельная скорость, фантастическая защита и улыбки на лицах. Концепция команды-семьи, в которой все получают удовольствие от процесса, полностью раскрылась в своём последнем танце. Да, Алексей Игоревич остаётся в Казани, однако ему предстоит масштабная перестройка команды. И наблюдать за этим будет очень интересно!