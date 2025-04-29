В Санкт-Петербурге разыграют «Финал шести» женского Кубка России. Что о нем нужно знать?

В женском волейболе уже определился чемпион России — им стал калининградский «Локомотив». Однако в отпуск лидерам уходить еще рано. Нынешний сезон закрывает второй по значимости национальный турнир — Кубок страны. «Финал шести» пройдет в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 4 мая.
«В сложившейся ситуации принять “Финал шести” смог только Спортивный комплекс СПбМТУ, где базируется один из участников турнира — “Ленинградка”, а также дебютант грядущего сезона суперлиги, победитель высшей лиги А — “Корабелка”. Остальные клубы-участники не смогли найти свободные даты на своих аренах. Впервые сезон венчает именно Кубок России, а не чемпионат, что также является интересным опытом для всех болельщиков. Я уверен, что турнир пройдет лучшим образом», — объяснял генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
Формат
Напрямую в «Финал шести» прошли полуфиналисты чемпионата России. Таким образом, путевки в решающую стадию заработали «Локомотив», «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка». Два оставшихся места распределялись на дополнительных стадиях: предварительном этапе и плей-офф.
В предварительном этапе участвовали клубы, занявшие в регулярке суперлиги места с 9-го по 14-е. Каждая команда на этой стадии играла с каждой по одному разу. В результате была сформирована турнирная таблица. Четыре сильнейших клуба, набравших больше всех очков, выходили в плей-офф. Туда же отправились команды, проигравшие в четвертьфинальных сериях чемпионата России.
Плей-офф Кубка России был разделен еще на два этапа. На первом четвертьфиналисты суперлиги играли серии из двух матчей и, если понадобится, с «золотым» сетом против сильнейших клубов предварительного этапа Кубка. На втором такие же серии проводили команды, которые добрались до этой стадии.
В окончании за путевки в «Финал шести» московское «Динамо» спорило с одноименным клубом из Краснодара, а «Уралочка» встречалась с «Омичкой». Клуб из Свердловской области задачу выхода решил достаточно уверенно, отдав омичкам лишь одну партию за два матча, а вот в бело-голубом противостоянии все было намного напряженнее.
Первый поединок, проходивший в Краснодаре, остался за хозяйками — 3:1. Однако в ответной встрече столичный клуб с аналогичным счетом выровнял положение. Судьба путевки решалась в «золотом» сете, где гости играли надежнее в атаке и допустили меньше ошибок — 15:11.
«Все мы очень хотели победить, старались, бились. Игра получилась долгой, ушло много сил, но это стоило того. Теперь увидите нас в “Финале шести”, — радовалась диагональная краснодарского “Динамо” Мария Боговская. — Когда мы вышли на площадку перед “золотым” сетом, договорились, что повезет сильнейшему. И сильнейшими оказались мы. Мы играли свободно, ни о чем не думая».
Расписание
На финальном этапе шесть команд разделены на две группы, в которых каждая сыграет с каждой по одному матчу. Два сильнейших клуба группы выходят в полуфинал.
Откроет «Финал шести» поединок между действующим обладателем Кубка России «Динамо-Ак Барсом» и «Уралочкой». Интересно, что клуб из Свердловской области является одной из двух команд, которая смогла обыграть казанок в этом сезоне. Правда, случилось это в ничего уже не значащей встрече группового этапа Кубка Легенд. Также в одну группу к «Динамо-Ак Барсу» попало «Заречье». Они встречались в полуфинальной стадии суперлиги, и клуб из Татарстана отдал сопернику за три матча только одну партию.
В другой группе ожидается жаркое противостояние хозяек и новоиспеченного чемпиона. Совсем недавно «Локомотив» и «Ленинградка» устроили драматичную битву за выход в финал суперлиги. Дважды в серии вел клуб из Санкт-Петербурга, но оба раза калининградки отыгрывались, поставив победную точку на своей площадке. Наверняка сейчас подопечные Александра Кашина настроены взять реванш.
Михаил Кузнецов