В Санкт-Петербурге разыграют «Финал шести» женского Кубка России. Что о нем нужно знать?

Откроет «Финал шести» поединок между действующим обладателем Кубка России «Динамо-Ак Барсом» и «Уралочкой». Интересно, что клуб из Свердловской области является одной из двух команд, которая смогла обыграть казанок в этом сезоне. Правда, случилось это в ничего уже не значащей встрече группового этапа Кубка Легенд. Также в одну группу к «Динамо-Ак Барсу» попало «Заречье». Они встречались в полуфинальной стадии суперлиги, и клуб из Татарстана отдал сопернику за три матча только одну партию.