Эмоций уже нет? Непростые победы лидеров в первый день «Финала шести» Кубка России

Краснодарское «Динамо» после победы во втором сете и третий начало бодро — 6:2. Однако после этого «Локомотив» взялся за дело, а команда Алексея Бабешина немного поникла и уже не смогла навязать борьбу. Зато девушкам из Краснодара явно достаётся приз зрительских симпатий дня. Волейболистки вышли на площадку в специальной форме, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Да и группу поддержки краснодарской команды стоит отметить. Если к болельщикам из Калининграда на любом выезде мы привыкли, то десант из южных краёв приятно удивил.