Наконец-то серьезный соперник! Сборные России по волейболу сыграют с командами Сербии в Белграде

31 мая и 1 июня в Белграде пройдет Кубок Первого канала по волейболу. В историческом зале «Александра Николича» национальные сборные России и Сербии проведут два матча: сначала встретятся женские команды, затем — мужские.
Серьезный вызов для россиян
В Белград отправятся лучшие игроки нашей страны, поскольку мужская и женская сборные Сербии входят в топ-10 мирового рейтинга. Соперник России — команда, сочетающая статус друга и сильного конкурента. Женский коллектив — действующий чемпион мира и серебряный призер ЧЕ. Мужчины, хоть и не имеют несколько лет громких успехов (последнее золото — ЧЕ-2019), стабильно выступают на международных соревнованиях.
«Турнир не только обещает стать захватывающим зрелищем мирового уровня, но и еще одним символом укрепления дружеских связей между народами России и Сербии. Решение о проведении Кубка Первого канала по волейболу именно в Белграде — это пример успешного взаимодействия медиа, спортивных организаций и государств в продвижении идей честной игры, спортивного братства и единства. Тем более ценный, что эти международные матчи пройдут в непростой для спортивной России период», — говорится в пресс-релизе Всероссийской федерации волейбола.
Мужской сборной в Белграде будет руководить Константин Брянский, женской — Константин Ушаков.
Турнир в Дубае
В конце марта московское «Динамо» получило приглашение выступить на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах. NAS Sport Tournament — традиционное мультиспортивное соревнование, которое уже больше десяти лет проводится в Дубае, и москвичи с радостью приняли предложение. Также на соревнования позвали «Нову» из Новокуйбышевска и солигорский «Шахтер».
«В текущей ситуации было бы неправильно отказываться от такой возможности. Несмотря на очевидные сложности, связанные с участием в турнире, плюсов все-таки больше. Мы вновь почувствовали вкус международных матчей, посмотрели на игру представителей европейских чемпионатов и, конечно, продемонстрировали уровень нашей команды», — сказал тогда главный тренер бело-голубых Константин Брянский, который теперь будет руководить мужской сборной России.
«Динамо» победило на турнире, но, говоря откровенно, соперники были не самые сильные: французская «Тулуза» и итальянская «Падова», местная «Хатта» и дубайский «Банияс». В финале москвичам пришлось играть с еще одним представителем Италии — «Гроттаццолиной», которая была в трех очках от вылета по итогам сезона.
Так что турнир в ОАЭ был легкой прогулкой, а настоящее испытание для российских волейболистов и волейболисток предстоит пройти в Белграде.
Никита Петрищев