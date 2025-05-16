Наконец-то серьезный соперник! Сборные России по волейболу сыграют с командами Сербии в Белграде

«Турнир не только обещает стать захватывающим зрелищем мирового уровня, но и еще одним символом укрепления дружеских связей между народами России и Сербии. Решение о проведении Кубка Первого канала по волейболу именно в Белграде — это пример успешного взаимодействия медиа, спортивных организаций и государств в продвижении идей честной игры, спортивного братства и единства. Тем более ценный, что эти международные матчи пройдут в непростой для спортивной России период», — говорится в пресс-релизе Всероссийской федерации волейбола.