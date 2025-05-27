«Перед началом турнира нас никто не назвал бы победителем». Питерский «Зенит» взял золото в Краснодаре

— Тут много стечений разных обстоятельств. У нас была тяжелая игра в квалификации. Мы смогли в ней победить, уступая в первой партии достаточно много — минус 4−5 очков. Может быть, это сказалось на дальнейшем настрое, что нужно посерьезнее относиться. Так получилось, что мы все игры 2:0 выиграли на этом турнире. Наверное, без везения тоже ничего бы не вышло.