«Перед началом турнира нас никто не назвал бы победителем». Питерский «Зенит» взял золото в Краснодаре

В Краснодаре прошел второй этап чемпионата России по пляжному волейболу, который принес неожиданный результат. Представители «Зенита» из Санкт-Петербурга Никита Эверт и Александр Мартыненко пробились в основную сетку через квалификацию и на пути к золоту не отдали соперникам ни одной партии. Как им это удалось, «СЭ» спросил у тренера победителей Святослава Табашникова.
Не было сил радоваться, потому что все их отдали
— Какие у вас эмоции?
— Самые положительные. Мы сами не ожидали такого успеха. Думаю, если перед началом этапа попросили назвать 10 пар, которые могут выиграть, то нас бы не назвал никто. Да, мы хотели победить, но не ожидали, что так получится.
— Как готовились к этому этапу?
— Достаточно скомканно. У нас в середине апреля закончился сезон в волейболе на снегу. Тут же через неделю был старт в пляжном волейболе в Ярославле. Затем — два микроцикла в Сочи на сборах. Потом этап в Волгограде. И в Краснодаре, видимо, случился пик формы после сборов.
— Не было медалей у «Зенита» в сезоне, а тут сразу золотые награды. Связываете этот прорыв с пиком формы?
— Тут много стечений разных обстоятельств. У нас была тяжелая игра в квалификации. Мы смогли в ней победить, уступая в первой партии достаточно много — минус 4−5 очков. Может быть, это сказалось на дальнейшем настрое, что нужно посерьезнее относиться. Так получилось, что мы все игры 2:0 выиграли на этом турнире. Наверное, без везения тоже ничего бы не вышло.
— Какие ощущения были в финале?
— Честно сказать, какое-то неверие до конца, что это произошло, какое-то опустошение. Не было никаких эмоций. Мы с ребятами обнялись, но дальше не было сил радоваться, потому что все их отдали.
— Помните, что говорили и как настраивали парней на финал?
— Да. Я им в первую очередь сказал, что для нас это огромный опыт — играть в финале, что не нужно зажиматься, стараться играть более нагло и раскованно. Потому что в паре с Вячеславом Борисовичем Красильниковым был молодой Владислав, который мог немножко дрогнуть. В целом мы выполнили эту установку.
Хотелось подсластить пилюлю для футбольных болельщиков «Зенита»
— В выходные в Краснодаре шумели футбольные страсти. Не видите иронию в том, что питерский «Зенит» выиграл в Краснодаре в пляжном волейболе?
— У нас была тренировка перед стартом этапа возле футбольного стадиона. Мы видели эти толпы болельщиков. Где-то в голове, наверное, хотелось подсластить немножко пилюлю для питерцев, болельщиков «Зенита». Если получилось кому-то сделать такой подарок, то мы рады.
— Есть ли еще куда добавлять?
— Безусловно. Эта пара только третий этап сыграла вместе. Есть хорошее взаимопонимание между собой. Все равно в игре есть много моментов, которые нужно улучшать. Необходимо более уверенно доводить какие-то партии и игры до победы.
— Почти не чувствует конкуренции в последних сезонах пара Олега Стояновского и Ильи Лешукова, которые пропускали этап в Краснодаре. Способны ли ваши парни в дальнейшем навязать им эту конкуренцию?
— Очень бы хотелось. Конечно, без опыта мировых турниров, когда каждый матч играешь как с Ильей и Олегом, это тяжело. Но мы стараемся. Надеюсь, что удастся. Может быть, не сразу, но через какое-то время.
— Поможет ли эта победа в дальнейшем в плане веры в себя?
— Думаю, что она и поможет, и в то же время будет немножко давить, потому что где-то в голове будешь думать, что ты можешь уже выигрывать. Но это нужно выкидывать из своих мыслей, так как оно будет мешать. А в плане уверенности на сто процентов поможет.
— Следующий этап пройдет в Туле. Едете ли вы и чего ждете на нем?
— Мартыненко и Эверт не едут. У них небольшой перерыв. Потому что мы месяц в дороге. У нас было три этапа и сборы. Даем им передохнуть, восстановиться, вернуть функциональную готовность. Все-таки много сил отдали — начинали с квалификации и дошли до финала. Поедут две другие наши пары, более молодые ребята. От них тоже ждем успешного выступления.
Михаил Кузнецов