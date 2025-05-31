Сборные России и Сербии по волейболу проведут матчи в Белграде

После завершения клубного сезона мужская сборная России под руководством Константина Брянского провела двухнедельный тренировочный сбор в китайском Нинбо, а затем собралась на базе в Новогорске. Женская команда во главе с Константином Ушаковым полностью готовилась к турниру в Новогорске, где тренерский штаб сделал акцент на сыгранности и командной атмосфере.