Сборные России и Сербии по волейболу проведут матчи в Белграде

Матчи станут частью сотрудничества в сфере спорта между странами. Планируется, что мероприятия в Белграде посетит министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, который также проведет встречу с министром спорта Сербии Зораном Гаичем и руководством Национального олимпийского комитета Сербии.
После завершения клубного сезона мужская сборная России под руководством Константина Брянского провела двухнедельный тренировочный сбор в китайском Нинбо, а затем собралась на базе в Новогорске. Женская команда во главе с Константином Ушаковым полностью готовилась к турниру в Новогорске, где тренерский штаб сделал акцент на сыгранности и командной атмосфере.
Новым капитаном женской команды стала двукратная чемпионка Европы либеро Анна Подкопаева — самый опытный игрок нынешнего состава. Также к сборной впервые присоединилась 24-летняя доигровщица Марина Маркова, ранее выступавшая в североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта, чемпионатах Индонезии, Италии и Турции.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко подчеркнул значение предстоящих матчей. «Мы участвуем в историческом процессе — разбиваем стену изоляции. “Россия — Сербия” — всегда интересная вывеска в волейбольном мире. Хочется выиграть, показать качественный волейбол и с политической точки зрения провести роскошное мероприятие», — заявил Яременко.
Историческое противостояние
Противостояние сборных России и Сербии имеет богатую историю. Мужские команды неоднократно встречались на чемпионатах Европы, мира и в финале Мировой лиги. Женские сборные регулярно играли между собой на крупнейших международных турнирах, в том числе на чемпионатах Европы. Эти матчи традиционно носят принципиальный и конкурентный характер.
С 2022 года российские сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации волейбола и Европейской конфедерации волейбола. ВФВ продолжает развивать альтернативные форматы международных встреч.