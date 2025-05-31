«Начинаем ломать стену изоляции». Сборная России сыграет с чемпионками мира

«Кубок, который был в прошлом году, — разовое мероприятие, а здесь уже становится традиционным и выходит на международный уровень. Самое важное в этом, что мы потихоньку начинаем ломать стену нашей изоляции — такими небольшими шагами можем надеяться, что наш спорт постепенно вернётся на международную арену.



Но важно и посмотреть, где мы находимся со спортивной точки зрения. Сборная Сербии — молодая команда, там смена поколений. Однако это всегда была команда бойцов, поэтому легко не будет. Посмотрим, как мы выглядели бы на международном уровне», — заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.