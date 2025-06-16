Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций

В мужской волейбольной Лиге наций позади осталась первая игровая неделя предварительного этапа. По её итогам выделился лидер — сборная Польши, которая выиграла все матчи и не потеряла ни одного очка. А вот внизу таблицы всё очень плотно. Каждая из 18 команд смогла победить хотя бы раз. А борьба за место в «Финале восьми» обещает быть очень жаркой. Рассказываем о самых запоминающихся событиях первого этапа.
Кто выглядел хорошо?
Сборная Польши. Объективно, вряд ли кто-то из состава, который сыграл в Китае, будет претендовать на место в заявке на чемпионате мира. Однако поляки выиграли все четыре матча, испытав реальные сложности разве что во встрече с Японией, где смогли спастись в первом сете со счёта 20:24. В четвёртой партии «бяло-червоные» уже сами растеряли преимущество и выдали на пару с японцами самый длинный сет этапа — 39:37.
Обратили на себя внимание диагональный Кевин Сасак и либеро Максимилиан Гранечны. Очевидно, что они должны получить шанс и на второй неделе. Там Польшу ждёт усиление — уже точно известно, что сыграет хорошо знакомый российским болельщикам Бартош Беднож, возможно, и ещё кто-то из основного состава присоединится к команде.
Сборная Словении. У многих экспертов были сомнения в перспективах словенцев, ведь костяку команды далеко за 30. Перестройку доверили Фабио Соли, и первый её этап однозначно можно признать удачным. Итальянец дал отдохнуть ряду ветеранов, а из оставшихся в строю и молодых сколотил очень приличную команду. Пожалуй, из собравшихся в Рио-де-Жанейро именно словенцы показывали наиболее симпатичный волейбол. Единственное поражение пришлось на матч с Бразилией, где Соли откровенно экспериментировал. А молодой диагональный Ник Муянович уже сейчас готов если не подвинуть, то точно конкурировать с Тончеком Штерном за место в составе.
Сборная Украины. Для дебютантов Лиги наций украинцы сыграли очень хорошо. И это без своей главной звезды — Олега Плотницкого, который отказался выступать за сборную. Победы над США и Кубой, пятисетовые поражения от Бразилии и Ирана — очень достойно. Класса подопечным Рауля Лосано не всегда хватает, но самоотдача на высочайшем уровне. А ещё не повезло с расписанием — украинцы играли три дня подряд, на третий тай-брейк за три дня во встрече с Ираном их просто не хватило.
Сборная Болгарии. Здесь перестройка коренная — на первые роли вышли братья Николовы, а из ветеранов в команде — только либеро Мартин Божилов. Даже в сравнении с прошлым годом болгары выглядели намного сильнее и увезли из Канады две победы — над Аргентиной и Германией. Посмотрим, как команда будет выглядеть, когда соперники привезут более сильные составы, однако пока увиденное внушает оптимизм. А Симеон Николов наверняка порадовал болельщиков «Локомотива» как минимум своей подачей — два его эйса в концовке матча с аргентинцами принесли Болгарии победу.
Кто разочаровал?
Сборная Бразилии. Да, Бернардиньо много говорил, что эта команда только начинает строиться, но на домашнем этапе во встречах с не самыми сильными соперниками бразильцы оставили не лучшее впечатление. Даже несмотря на три победы. Проиграли Кубе, чудом вытащили матч с Украиной. Тренеру даже пришлось задействовать Алана Соузу, который только-только восстановился после травмы. И если бы не он, игру с украинцами вряд ли бы удалось перевернуть.
Сборная Сербии. К сожалению, выступления сербов обесценивают победу нашей сборной в матче Кубка Первого канала. Понятно, что идёт смена поколений, однако по именам состав у Сербии был довольно приличный. Да и к ротации Георге Крецу особо не прибегал, использовав лидеров. Но на выходе провал — одна победа в игре с Турцией и сухие поражения от Китая, Японии и Польши. И что самое печальное — никакой борьбы в этих матчах не получилось. Возможно, пик формы подгадывают под домашний этап в Белграде, однако, если сербы продолжат и дальше так играть, они будут претендовать на вылет.
Сборная Турции. Эта команда привезла в Китай основной состав, за исключением получившего травму Адиса Лагумджии, но неплохой волейбол показала только в заключительном матче с Китаем. Поражения от Польши, Сербии и Нидерландов — явно не то, на что рассчитывали турки. Тем более что усиливаться по ходу турнира им практически некем.
Сборная Кубы. Нападающие у кубинцев — одни из лучших в Лиге наций, но всё это нивелируется очень низким классом связующих и либеро. А с учётом того, что, в общем-то, все волейболисты с Острова Свободы в защите напоминают столбики, картина получается грустная. Победа над Бразилией — приятно, однако поражения от Украины и резервистов команды США — тревожный звонок. В прошлом сезоне кубинцы до последнего боролись за путёвку в финал, сейчас кажется, что в этой драке они принимать участия не будут. Выделим здесь «петербуржца» Марлона Янта, который постепенно становится лидером команды. Но и он ошибался непозволительно много.
Что ещё запомнилось?
Молодые звёздочки сборной Франции. Андреа Джани привёз на первый этап сборную проспектов, усиленную Тревором Клевено и Тео Фором. Стабильности этой команде ожидаемо не хватило, но связующий Амир Тизи-Уалу и доигровщик Ноа Дюфло-Росси понравились. Скорее всего, ещё минимум неделю в Лиге наций им дадут.
Слёзы сборной Ирана. Конечно, нельзя не сказать о ситуации вокруг сборной Ирана. Конфликт с Израилем перешёл в активную фазу прямо во время встречи команды с США.
«Во время матча мы получили информацию, что в Иране происходит что-то плохое. Но новость игрокам передали только после последнего розыгрыша. Некоторые волейболисты находятся в ужасном эмоциональном состоянии, поскольку живут в районах, близких к местам бомбардировок», — сказал главный тренер сборной Ирана Роберто Пьяцца.
Такие известия повергли иранцев в шок. Сразу после встречи волейболисты не могли сдержать слёз. Плакал и Пьяцца, когда один из болельщиков крикнул, что Бразилия молится за Иран.
Во время исполнения национального гимна перед встречей со Словенией все иранцы подняли правую руку, отдавая честь. Победить им, правда, не удалось. Но в последней игре с Украиной они всё же оказались сильнее, хоть и уступали 1:2 по сетам.
«Мы поклялись, что выиграем этот матч и сделаем наш народ немного счастливее. Мы посвящаем эту победу нашим соотечественникам, которым сейчас тяжело», — сказал после матча блокирующий Саид Эйса Насери.
Теперь Иран отправится не домой, а сразу в Сербию, где сыграет на втором этапе Лиги наций. Несмотря на слухи об отказе от участия в турнире, команда готова продолжать. Правда, нужно решить визовые проблемы. Роберто Пьяцца уже обратился к Международной федерации волейбола с этой просьбой.
Второй этап Лиги наций пройдёт с 25 по 29 июня в Бургасе (Болгария), Белграде (Сербия) и Чикаго (США).
Пётр Кондаков