Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций

Сборная Кубы. Нападающие у кубинцев — одни из лучших в Лиге наций, но всё это нивелируется очень низким классом связующих и либеро. А с учётом того, что, в общем-то, все волейболисты с Острова Свободы в защите напоминают столбики, картина получается грустная. Победа над Бразилией — приятно, однако поражения от Украины и резервистов команды США — тревожный звонок. В прошлом сезоне кубинцы до последнего боролись за путёвку в финал, сейчас кажется, что в этой драке они принимать участия не будут. Выделим здесь «петербуржца» Марлона Янта, который постепенно становится лидером команды. Но и он ошибался непозволительно много.