Женская юниорская сборная России одержала победу в международном турнире

Женская юниорская сборная России приняла участие в международном товарищеском турнире в Минске, посвящённом 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участниками соревнований стали сборная России до 16 лет, сборные Беларуси до 16 и до 17 лет и сборная Азербайджана до 16 лет.