Российский волейбольный клуб завоевал международный трофей. Браво, «Корабелка»!

В решающей встрече подопечные Светланы Сафроновой могли оформить ещё один «сухарь», ведь вели 2:0. Но хозяйки турнира по максимуму использовали свою тягучую защиту, чтобы дотащить игру до пятого сета. И даже в нём команды вышли за рамки 15 очков. Основной угрозой для российской команды в финальном противостоянии стала диагональная Нгуен Тхи Бич Туен. Волейболистка по окончании турнира была признана лучшим игроком в своём амплуа. А в финальной встрече вьетнамская нападающая реализовала 51% в атаке, а это 44 забитых мяча из 87, и завершила матч с фантастическим показателем полезности «+30». Но вот в концовке неугомонную вьетнамскую диагональную всё-таки получилось прикрыть блоком. Это и стало определяющим фактором в игре на балансе и в борьбе за главный трофей. У «Корабелки» же больше всех очков набрала Елизавета Нестерова.