«Енисей» подписал словенского доигровщика Жигу Штерна

Штерн впервые будет выступать в российской Суперлиге. В красноярский клуб словенец перешёл из польской лиги, где выступал сначала за «Сувалки», а затем за «Скра». Он также играл в словенских «Свит» (2008−2010), «Кеко Опрема» (сезон-2011/2012), «Кальцит» (2012−2016), «Любляна» (сезон-2016/2017), французские «Тур» (сезон-2017/2018) и «Пуатье» (сезон-2017/2018), итальянский «Латина» (сезон-2018/2019), турецкий «Кула» (сезон-2018/2019), греческий «Фоникас Сирос» (2019−2022), немецкий «Фридрихсхафен» (сезон-2022/2023).