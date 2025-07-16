«Енисей» подписал словенского доигровщика Жигу Штерна

31-летний словенский доигровщик Жига Штерн вошёл в состав красноярского клуба «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном телеграм-канале.
Штерн впервые будет выступать в российской Суперлиге. В красноярский клуб словенец перешёл из польской лиги, где выступал сначала за «Сувалки», а затем за «Скра». Он также играл в словенских «Свит» (2008−2010), «Кеко Опрема» (сезон-2011/2012), «Кальцит» (2012−2016), «Любляна» (сезон-2016/2017), французские «Тур» (сезон-2017/2018) и «Пуатье» (сезон-2017/2018), итальянский «Латина» (сезон-2018/2019), турецкий «Кула» (сезон-2018/2019), греческий «Фоникас Сирос» (2019−2022), немецкий «Фридрихсхафен» (сезон-2022/2023).
Среди достижений Штерна титулы серебряного призёра чемпионата Европы (2019, 2021), бронзового призёра чемпионата Европы (2023), серебряного призёра чемпионата Германии (2023), победителя Суперкубка Греции (2022), Кубка Греции (2021), чемпионата Словении (2017) и Кубка Словении (2016).