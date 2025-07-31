Олимпийские чемпионы — мимо кассы! Франция неожиданно проиграла в ¼ финала Лиги наций

Команда Фабио Соли играла легко и чисто, чего не скажешь о французах. Счёт ошибок говорит сам за себя — 40:17! Все три победных сета словенцы ближе к середине партии уходили в отрыв и спокойно его удерживали. Провал случился лишь во втором игровом отрезке, когда у французов прорезалась подача. Однако, как выяснилось, это был лишь временный всплеск. Нельзя сказать, что трио нападающих Фор — Клевено — Луати провалилось, но на фоне своих оппонентов они выглядели слабее. И ошибались в самые неподходящие моменты, да ещё и сериями. Конечно, к чемпионату мира должен вернуться Эрвен Нгапет, но тренеру Андреа Джани точно есть над чем подумать.