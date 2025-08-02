Сборная Польши вышла в финал Лиги наций, обыграв Бразилию в трёх сетах

В матче ½ финала польские волейболисты обыграли команду Бразилии в трёх сетах — 3:0 (28:26, 25:19, 25:21).
В другом полуфинале сборная Италии победила команду Словении в четырёх сетах — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).
Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).
Финал Лиги наций состоится в воскресенье, 3 августа.