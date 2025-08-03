Леон наконец-то проснулся, а Италия просто провалилась! Польша — чемпион Лиги наций

Италия была фаворитом на бумаге. Сыгранный состав, достаточно молодой, но уже набравшийся опыта на всех возможных турнирах и, кстати, многие из них уже выигравший. А ещё и получил возможность выступать за страну диагональный Камиль Рыхлицки, который начинал свою спортивную карьеру за сборную Люксембурга. Интересно, что в Лиге наций до этого года итальянцы не добирались даже до медалей. Так что рекорд уже был достигнут ещё до финала. Однако казалось, что первая медаль вполне может быть золотой.