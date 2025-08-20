Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!

Совсем скоро волейбольный мир погрузится в атмосферу большой игры. Первыми в борьбу за титул чемпионов мира вступят женские сборные. Они же первыми испытают на себе все прелести обновлённого турнира.
Что нового и неизведанного ожидает волейболистов в Таиланде и Филиппинах, где пройдут женский и мужской чемпионаты мира?
Новый формат соревнований
Главное из «впервые» — количество сборных, принимающих участие в турнире. Пул соискателей трофея расширился сразу на восемь стран. Начиная с этого года, в чемпионатах мира будут выступать не 24, а 32 сборные. Среди дебютантов у женщин — Словакия, Словения, Швеция и Вьетнам.
Новые сроки проведения ЧМ
Теперь возможность выиграть чемпионат мира стала доступнее. Если раньше турнир проводился раз в четыре года, то теперь — раз в два года. Действующие чемпионы, женская сборная Сербии и мужская сборная Италии, могут лишиться звания быстрее, чем все предыдущие победители, если не смогут вновь подтвердить своё мастерство на площадке.
Расширение географии
Чемпионат мира впервые пройдёт в Юго-Восточной Азии. Таиланд и Филиппины ещё ни разу не принимали соревнования такого уровня. Ранее чести стать страной-хозяйкой в Азии удостаивались только Япония и Китай.
Эксклюзивный мяч
Специально к чемпионату мира Volleyball World и компания Mikasa разработали эксклюзивные мячи, выпущенные ограниченным тиражом. Новый дизайн отражает «энергию, скорость и страсть волейбола».
Рекордные призовые на ЧМ-2025
Международная федерация волейбола объявила рекордные призовые. Победители турнира получат по $ 1 млн (около 80,35 млн рублей), серебряные призёры — по $ 500 тыс. (около 40,2 млн рублей), бронзовые — $ 250 тыс. (около 20 млн рублей). На чемпионате мира в 2022 году призёры заработали $ 200 тыс., $ 125 тыс. и $ 75 тыс. соответственно.
MVP турнира получит индивидуальную награду в размере $ 100 тыс., а каждый игрок, вошедший в символическую сборную, — по $ 50 тыс.
Юлия Сидорова