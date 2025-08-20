Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!

Теперь возможность выиграть чемпионат мира стала доступнее. Если раньше турнир проводился раз в четыре года, то теперь — раз в два года. Действующие чемпионы, женская сборная Сербии и мужская сборная Италии, могут лишиться звания быстрее, чем все предыдущие победители, если не смогут вновь подтвердить своё мастерство на площадке.