Полный список «наших» на ЧМ-2025 по волейболу. За кого переживать российским болельщикам?

Это уже второй мировой форум, который пройдёт без участия российской команды. И, несмотря на то что наша сборная пока вне игры, понаблюдать за престижным турниром всё же стоит. Хотя бы потому что в составе многих национальных команд есть волейболистки, которые в этом году украсят российский чемпионат или уже выступали в нашей стране ранее.