Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу над Грецией в стартовом матче ЧМ-2025

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу — 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе С, в котором играли сборные Бразилии и Греции. Победу со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) одержала сборная Бразилии.