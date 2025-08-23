Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу

Сёстры Скиннер привели США к первой победе на ЧМ-2025. Эйвери и Мэдисон на двоих наколотили 28 очков. Но Словения упорно боролась с серебряными призёрами Олимпийских игр. Первые три партии статус фаворита не помогал сборной США контролировать игру. Словенки остро подавали, заставляя соперника атаковать с высоких и отведённых от сетки мячей. Связующая Ева Павлович Мори много рисковала на передачах, отметилась несколькими эйсами и активно действовала на сетке. Также яркую игру показала 22-летняя Фатуматта Силла, набравшая 20 очков. Однако вот удерживать такой высокий темп словенки не смогли. Класс американок всё же сделал своё дело.