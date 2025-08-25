У фаворитов проблемы. Что случилось во 2-м туре ЧМ-2025 по волейболу?

Доминиканская Республика во втором подряд матче достаточно легко одолела своего соперника. На этот раз доминиканки сыграли «на ноль» с Мексикой. Хорошо знакомая казанским болельщикам Брайелин Мартинес является настоящим локомотивом атак в своей сборной. Доигровщица одна забила 22 мяча, которых хватило практически на целый сет. Успех гарантировал команде участие в ⅛ финала чемпионата мира, но для начала нужно решить, с какого места она туда попадёт. А это станет ясно только после очной встречи с китайской сборной, которая также одержала свою вторую победу на турнире, переиграв в четырёх сетах Колумбию.