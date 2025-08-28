Подвиг на ЧМ-2025 по волейболу. Как Словения прорвалась в плей-офф с последнего места?!

Бельгия — это пока единственная команда, которая заставила итальянок приложить видимые усилия для достижения победы. Бельгийские волейболистки отлично подавали, что позволило им расшатать приём итальянок и оформить пять эйсов, а заодно и зацепить третий сет. Но одного элемента недостаточно для победы в матче с действующими олимпийскими чемпионками. Подопечным Хулио Веласко не было равных в борьбе у сетки: атака — 56:47, где 23 мяча вколотила Паола Эгону, на блоке и вовсе ошеломляющее превосходство «Скуадра адзурра» — 15:2! Поэтому в группе В обошлось без неожиданностей: Италия — первая, Бельгия — вторая.