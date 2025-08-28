Чемпионки мира — на грани вылета? Расклады на первый раунд плей-офф ЧМ-2025 по волейболу

У итальянок хороший сбалансированный состав с сильной скамейкой запасных. Так что в обойме Хулио Веласко две равноценные шестёрки. Это может быть одним из главных преимуществ итальянской сборной не только во встрече ⅛ финала, но и вообще на турнире. В нападении выделяется диагональная Паола Эгону, также хороши Данези и Фар, которые, помимо отличного нападения, здорово блокируют. Так что на сетке угроза от Италии может исходить из всех зон. Что может противопоставить Германия? Скорость! У немок есть качественная доводка, которая облегчает жизнь связующему игроку, что приводит к скоростным передачам на край. И они уж точно пригодится против хорошо организованного блока соперника.