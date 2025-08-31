Первая сенсация на чемпионате мира — 2025. Франция прорвалась в топ-8 впервые за полвека!

И это первая настоящая сенсация на чемпионате мира — 2025. Да, пару дней назад турнир покинули действующие чемпионки мира из Сербии, однако перед их матчем плей-офф многие эксперты высказывали опасения, что подопечным Зорана Терзича будет тяжело справиться с командой Нидерландов без своего лидера Тияны Бошкович. Так что поражение не было сенсацией. А на Китай перед битвой с Францией ставили почти все. Но этим и прекрасен спорт: расклады на бумаге — это одно, а игра на площадке — подчас совсем иное.