Ну и кто остановит итальянский каток? На ЧМ-2025 определились четвертьфиналистки

Сборная Польши еле унесла ноги во встрече с бельгийской командой. Подопечные Стефано Лаварини повторили игру группового этапа с Германией, когда героически спаслись от поражения. У «бяло-червоных» пока не было ни одного матча, когда кто-нибудь не выпадал из игры. Во встрече с бельгийками трудности возникли у доигровщиц, которые за первый сет забили всего два мяча на двоих. Черняньску по ходу пришлось менять, но Лукасик позже смогла найти свою игру, став в итоге самой результативной в своей команде с 20 очками.