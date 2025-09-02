Кто станет лишним? Все расклады на четвертьфиналы ЧМ-2025 по волейболу

У команды Стефано Лаварини всего на один матч получилось отсрочить встречу с итальянками. «Скуадра адзурра» пока не видит преград на своём пути к очередному титулу. В команде Хулио Веласко всё работает как один отлаженный механизм. У связующей Алессии Орро отличное взаимодействие со всеми нападающими, а главный бомбардир Паола Эгону на протяжении всех встреч держит высокую планку результативности. Даже если итальянки могут немного отпустить на старте, то концовку отрабатывают на 100%. Поэтому сопернику нужно держать концентрацию и высокий уровень игры от начала и до конца, чтобы был шанс на успех.