Грачёва: у Гончаровой достаточно ума и опыта, чтобы не создавать конфликтных ситуаций

Сейчас у «Динамо» новый тренер — Ришат Гилязутдинов. Он выиграл абсолютно всё на клубном уровне: и клубный чемпионат мира, и Лигу чемпионов, и чемпионат России, и Кубок. У него огромный опыт, и он точно сможет отрегулировать любые вопросы внутри команды. Но и у самой Гончаровой достаточно ума и опыта, чтобы не создавать никаких конфликтных ситуаций. Да их и не должно быть, — сказала Грачёва в эфире радио «Движение».