Что-то невероятное творится на ЧМ по волейболу. Такого полуфинала точно никто не ждал!

Мы привыкли, что Болгария — куражная команда, которая легко рассыпается на ходу, как тот же Иран. Но у этой версии болгарской сборной есть характер! Бленджини разбудил Николова, даже когда не получалось, он просил в тайм-аутах его не злиться. И это сработало! Постепенно лидер нападения вышел на более-менее удобоваримые проценты, а его брат — связующий Симеон Николов — начал его заигрывать. К тому же подустали американские крайние нападающие, которые уступали по антропометрии соперникам. Да и опыта у Джордана Эверта и Этана Чэмплина всё же немного. Болгары выстояли и в пятом равном сете, а победное очко набрали в центре сетки.