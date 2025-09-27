Ричмонд
Мужская сборная Болгарии впервые вышла в финал чемпионата мира по волейболу.

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной Болгарии обыграли команду Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит на Филиппинах.

Встреча прошла в Пасае и завершилась со счетом 3−1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). В составе сборной Болгарии 31 очко заработал Александар Николов. У сборной Чехии самым результативным стал Лукаш Вашина (17).

Сборная Болгарии сыграет в финале чемпионата мира впервые в истории. В 1970 году болгары завоевали серебряные медали, но тогда награды разыгрывались в групповом формате.

Второго финалиста позже в субботу определят сборные Италии и Польши. Финал и матч за третье место состоятся 28 сентября.

В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.