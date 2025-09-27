«Ленинградка» и «Динамо-Ак Барс» разыграют первый трофей сезона. Как они прошли в финал?

Во втором сете была интрига. Москвички выдохнули после нервного начала встречи, подняли процент атак с 23% до 42%, и сразу на площадке завязалась борьба, а победителя пришлось определять в напряжённой концовке, в которой чище сыграла Казань. В заключительном отрезке Ришат Гилязутдинов пытался заменами изменить рисунок игры команды, однако всё оказалось тщетным. «Динамо-Ак Барс» уже к середине партии имело двукратное преимущество, что позволило Зорану Терзичу дать игровое время резервистам. И они не подвели — уверенная победа в трёх партиях и выход в первый финал сезона, где их уже пару часов ждёт «Ленинградка».